Aumento bollette 2021: quanto pagheremo elettricità e gas e quanto si risparmia con il decreto (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto che taglia in parte i rincari delle bollette di elettricità e gas per il 2021. L'intervento del governo Draghi non sterilizza completamente gli aumenti del conto dell'energia dal primo ottobre se non per le famiglie meno abbienti che percepiscono il bonus sociale (3 milioni di nuclei). Per tutti gli altri l'incremento è sterilizzato per un terzo della cifra totale. quanto risparmieranno quindi concretamente gli italiani con le nuove misure? L'intervento mira a eliminare per l'ultimo trimestre del 2021 gli oneri generali del gas per tutti e dell'elettricità per le famiglie e le piccole e piccolissime imprese. Precisamente, nella bozza si parla di interventi su utenze «domestiche» e «non domestiche in bassa ...

sole24ore : Draghi: crescita al 6% quest’anno. Niente aumento tasse, i soldi ora si danno - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Accolta altra richiesta della Lega: oltre tre miliardi per la riduzione delle bollette per famigl… - mariaederaM5S : Accolta mozione #bollette del @Mov5Stelle a prima firma di @crippa5stelle. Ora dobbiamo intervenire in maniera stru… - RobertoRenga : RT @Open_gol: Il decreto del governo elimina gli oneri del gas per tutti e dell’elettricità per le famiglie. Per una bolletta dell’elettric… - Open_gol : Il decreto del governo elimina gli oneri del gas per tutti e dell’elettricità per le famiglie. Per una bolletta del… -