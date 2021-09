Aumenti bollette luce: il 40% delle offerte del mercato libero offre un risparmio (Di venerdì 24 settembre 2021) In relazione a un aumento della domanda di energia elettrica, per il mese di ottobre 2021 è stato ipotizzato un incremento dei costi delle bollette di luce e gas, che colpirà principalmente gli utenti con all’attivo una fornitura in Maggior Tutela. Sulla base di uno studio condotto da SOStariffe.it e Segugio.it emerge che scegliere di passare dal mercato tutelato al mercato libero – che sarà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2023 – in questo momento rappresenta una soluzione ottimale in quanto il 40% delle offerte disponibili comporta un risparmio assicurato. In particolare, è stato stimato che sarà possibile ottenere dei risparmi fino a 125 euro, mentre chi fa già parte del mercato libero da gennaio avrà modo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) In relazione a un aumento della domanda di energia elettrica, per il mese di ottobre 2021 è stato ipotizzato un incremento dei costidie gas, che colpirà principalmente gli utenti con all’attivo una fornitura in Maggior Tutela. Sulla base di uno studio condotto da SOStariffe.it e Segugio.it emerge che scegliere di passare daltutelato al– che sarà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2023 – in questo momento rappresenta una soluzione ottimale in quanto il 40%disponibili comporta un risparmio assicurato. In particolare, è stato stimato che sarà possibile ottenere dei risparmi fino a 125 euro, mentre chi fa già parte delda gennaio avrà modo di ...

