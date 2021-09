Aukus | Biden alza la voce nel Pacifico ma spacca l’Occidente | sintomo di un declino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) di Roberto Iannuzzi * La rocambolesca evacuazione dell’aeroporto di Kabul e l’annuncio che Usa e Regno Unito aiuteranno Canberra a costruire sottomarini a propulsione nucleare, in un quadro di rafforzata collaborazione tecnologico-militare volta al contenimento della Cina, ci dicono qualcosa sulle nuove priorità statunitensi, sulla coesione dele sulle fratture che attraversano l’Europa. Si chiude l’era delle grandi spedizioni militari americane inaugurata vent’anni fa con l’invasione dell’Afghanistan in nome della “guerra al terrore”, e ritorna l’era della “competizione fra grandi potenze”. Questa seconda espressione, da tempo dimenticata, tornò in auge a partire dal 2017, diventando uno dei principi fondanti della Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump. E da allora non è più stata abbandonata dagli strateghi di Washington. Il ricorso a ...