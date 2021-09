“Aucune idée” (Nessuna idea) del regista Christoph Marthaler al teatro Bellini di Napoli (Di venerdì 24 settembre 2021) “Aucune idée” (Nessuna idea) del regista e musicista svizzero Christoph Marthaler, drammaturgia di Malte Ubenauf, è in scena in prima nazionale, ancora stasera, al teatro Bellini di Napoli nell’ambito del Campania teatro Festival. La rassegna internazionale finanziata dalla Regione Campania e diretta da Ruggero Cappuccio. Marthaler è considerato un regista geniale e i suoi spettacoli sono accolti come veri e propri eventi nei grandi teatri internazionali.Una grande occasione per noi spettatori,offerta dal Campania teatro Festival, di aver potuto assistere allo spettacolo “Aucune idée” (Nessuna ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) “” () dele musicista svizzero, drammaturgia di Malte Ubenauf, è in scena in prima nazionale, ancora stasera, aldinell’ambito del CampaniaFestival. La rassegna internazionale finanziata dalla Regione Campania e diretta da Ruggero Cappuccio.è considerato ungeniale e i suoi spettacoli sono accolti come veri e propri eventi nei grandi teatri internazionali.Una grande occasione per noi spettatori,offerta dal CampaniaFestival, di aver potuto assistere allo spettacolo “” (...

Advertising

CampaniaTF : Stasera ci aspetta un grande ritorno: quello del regista svizzero Christoph Marthaler che presenta AUCUNE IDÉE, un… - twaxszn : @WILMAFTN @ShinsowQc1 aucune idee ahahhahaha - CampaniaTF : Cosa c'è in programma per la terza settimana della sessione autunnale di #CTF21????? ??PINO DANIELE ALIVE. LA MOSTRA /… - OndaWebTv : Teatro Festival, al Bellini in prima nazionale c'è “Aucune idée” ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - sirbrahim : @zeropresssion AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAJJAJAJAJAJAHAHAHAHAHAHAHA J’AI AUCUNE IDÉE DE CE QUE C’EST -

Ultime Notizie dalla rete : Aucune idée La "lacuna sul piano cognitivo": in scena al teatro Bellini "Aucune idée" La Repubblica