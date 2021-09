Atalanta, Gasp: “Basta guardare la classifica, Inter forte anche senza Lukaku” (Di venerdì 24 settembre 2021) Pronti per l’Inter? Gasp è bello carico: “Siamo a soli tre punti dall’Inter? Allora: dopo cinque giornate i valori sono abBastanza definiti e Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più. Noi? Inutile parlare di Scudetto, dobbiamo smetterla di guardare la classifica, ne parleremo più avanti. È un campionato durissimo e noi dobbiamo recuperare una bella umiltà”. Prende fiato e continua:” L’Inter è partita bene, è molto forte, aveva Lukaku che era un riferimento certo. Straordinaria l’anno scorso, ma ora ha trovato equilibri diversi”. A San Siro con quale Atalanta? “C’è in dubbio Pessina che ha preso una botta al collo del piede ma forse può recuperare. Muriel? Speriamo di portarlo in panchina per la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Pronti per l’è bello carico: “Siamo a soli tre punti dall’? Allora: dopo cinque giornate i valori sono abnza definiti e, Milan e Napoli hanno qualcosa in più. Noi? Inutile parlare di Scudetto, dobbiamo smetterla dila, ne parleremo più avanti. È un campionato durissimo e noi dobbiamo recuperare una bella umiltà”. Prende fiato e continua:” L’è partita bene, è molto, avevache era un riferimento certo. Straordinaria l’anno scorso, ma ora ha trovato equilibri diversi”. A San Siro con quale? “C’è in dubbio Pessina che ha preso una botta al collo del piede ma forse può recuperare. Muriel? Speriamo di portarlo in panchina per la ...

Advertising

PrimaBergamo : Per un'Atalanta ancora più forte urge recuperare al meglio anche Maehle e Muriel: di Fabio Gennari Dal punto di vis… - planetwin365ita : Anticipo nerazzurro di lusso a San Siro! Nonostante siano squadre votate all'attacco, gli ultimi 5 #InterAtalanta h… - Pier_Pag : @Atalanta_BC @Merihdemiral The Wall !!! ???? @Merihdemiral ???? Fidati del #Gasp e andrai a 1.000 ?? #GoDea go ???? - sportli26181512 : Fanna: 'Atalanta una famiglia, Inter nel cuore. Dea più intensa, ma Dzeko e Lautaro...': Fanna: 'Atalanta come una… - infoitsport : Atalanta: “effetto Gasp” anche su Zappacosta, ma contro l’Inter non basteranno gli esterni al top -