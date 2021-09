Assegno unico, conto alla rovescia per gli arretrati (Di venerdì 24 settembre 2021) Sta per scadere il termine per presentare domanda per gli arretrati dell’Assegno unico, o meglio per l’Assegno “ponte” che copre il periodo transitorio da luglio 2021 a settembre 2021. Il 30 settembre, infatti, scadrà il periodo utile per fare richiesta degli arretrati dell’Assegno temporaneo, mentre chi farà domanda oltre quella data, avrà diritto alla prestazione dal 1° del mese in cui la presenta e non potrà vedersi riconosciuti i primo tre mesi. Cosa è l’Assegno temporaneo e a chi spetta L’Assegno temporaneo è una misura valida dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, prima che entri in vigore la disciplina dell’Assegno unico da gennaio 2022. Per i primi tre mesi però era previsto anche un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) Sta per scadere il termine per presentare domanda per glidell’, o meglio per l’“ponte” che copre il periodo transitorio da luglio 2021 a settembre 2021. Il 30 settembre, infatti, scadrà il periodo utile per fare richiesta deglidell’temporaneo, mentre chi farà domanda oltre quella data, avrà dirittoprestazione dal 1° del mese in cui la presenta e non potrà vedersi riconosciuti i primo tre mesi. Cosa è l’temporaneo e a chi spetta L’temporaneo è una misura valida dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, prima che entri in vigore la disciplina dell’da gennaio 2022. Per i primi tre mesi però era previsto anche un ...

