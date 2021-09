Ascolti Tv analisi 23 settembre: Bocci affonda Blasi. Del Debbio (Tajani) stacca Formigli (Cingolani). XFactor 3,1%. Dazn Auditel: Roma 2%, le partite col crash 2,4% (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma più visto della giornata è stato I Soliti Ignoti a 4,345 milioni e 19,1%, il Tg1 a 4,157 milioni e 20,1%, poi la fiction con Bocci e Violante Placido Ha funzionato Marco Bocci (volto della fiction Mediaset) su Rai1 (Fino all’ultimo battito ha avuto quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 20,4% di share ed ha dominato in prime time, giovedì 23 settembre). Ieri aveva vinto la serata Anna Valle (volto Rai) su Canale 5, sia pure con un risultato per forza di cose più basso. La fiction del medico ieri ha inevitabilmente complicato la vita già difficile di Star in the star. Il format che mischia Tale e quale Show e Il Cantante mascherato ha fatto male anche alla seconda prova, dovendosi confrontare, oltretutto, nel genere intrattenimento/spettacolo, con la seconda puntata di X Factor su SkyUno e il ritorno di Lui è peggio di me ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma più visto della giornata è stato I Soliti Ignoti a 4,345 milioni e 19,1%, il Tg1 a 4,157 milioni e 20,1%, poi la fiction cone Violante Placido Ha funzionato Marco(volto della fiction Mediaset) su Rai1 (Fino all’ultimo battito ha avuto quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 20,4% di share ed ha dominato in prime time, giovedì 23). Ieri aveva vinto la serata Anna Valle (volto Rai) su Canale 5, sia pure con un risultato per forza di cose più basso. La fiction del medico ieri ha inevitabilmente complicato la vita già difficile di Star in the star. Il format che mischia Tale e quale Show e Il Cantante mascherato ha fatto male anche alla seconda prova, dovendosi confrontare, oltretutto, nel genere intrattenimento/spettacolo, con la seconda puntata di X Factor su SkyUno e il ritorno di Lui è peggio di me ...

