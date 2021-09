Ascolti TV 23 settembre | Star in the star conferma il flop | rischio chiusura anticipata | dati auditel prima serata

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: Niente da fare per #StarInTheStar, #FinoAllUltimoBattito non raggiunge neanche i 4 milioni,… - EnfantProdige : RT @fabiofabbretti: Qualche innesto, tante uscite di scena, ma #IlParadisoDelleSignore ha ormai ingranato. Ieri è salito al 18.2% di share,… - Teleblogmag : La grande fiction di Rai Uno torna alla grande anche se senza boom. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale T… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 23 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

Redazione Sorrisi Rai1, Fino all'ultimo battito : 3.884.000 spettatori (share 20,39%) Canale 5, Star in the star : 1.816.000 spettatori (share 11,52%) Italia 1, Chicago Med : 979.000 spettatori (share ...serata di ieri, 23: prima puntata Fino all'ultimo battito, seconda puntata Star in the star Sfida tra la nuova fiction Fino all'ultimo battito, con Bianca Guaccero e Marco Bocci, e ...Gli ascolti tv di giovedì 23 settembre, sono caratterizzati dalla prima sfida di questa stagione autunnale tra Star in the Star, lo show Mediaset condotto da Ilary Blasi che non ha debuttato proprio n ...Ascolti X Factor 2021 ascolti ieri con la prima puntata di audizioni su Sky e su Tv8 il dato degli ascolti del programma in tv ...