Artrosi | sintomi | prevenzione e cure

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’è una delle patologie più diffuse soprattutto nella popolazione anziana. Ma cosa comporta questo disturbo? Vediamo insieme quali sono i fattori di rischio, ie le possibiledi questa patologia. L’è una delle patologie croniche più diffuse nella popolazione, responsabile della maggior percentuale dei casi di disabilità nei soggetti anziani. Sebbene l’insorgenza della malattia si manifesta soprattutto nell’età avanzata, essa non è una patologia legata all’invecchiamento: molti anziani infatti non ne soffrono. In Italia è stato calcolato che ad esserne colpito sono circa 4 milione di persone, soprattutto le donne. Più specificatamente, l’è una patologia che causa la degenerazione dell’articolazione cioè la progressiva alterazione e perdita delle componenti ...