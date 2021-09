Arte&Mani | arriva il nuovo spettacolo “Covid Life”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa compagnia Arte&Mani Deaf Italy Onlus, in collaborazione con la cooperativa Immaginaria presentano, il prossimo 25 settembre presso la Scuola Civica Alma d’Arte, lo”, unoriginale ed inedito in LIS e in italiano, “figlio” di questa pandemia. La nuova produzione della compagnia Arte&Mani, “”, è unonato da un’idea originale di Dario Pasquarella, fondatore del Teatro Sordo LIS, vale a dire di una forma di teatro d’inclusione in cui la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e l’Italiano vengono trattati alla pari, con un’uguale possibilità d’espressione linguistica ed emozionale. Arte&Mani – Deaf Italy Onlus è un’Associazione formata da sordi e udenti che ...