Arriva e stupisce tutti “Gigi il Guerriero”, gioco satirico sulla politica nel nostro Paese (Di venerdì 24 settembre 2021) Da oggi potrete giocare a Gigi il Guerriero, un videogioco tutto italiano il cui titolo si richiama al mitico cartone animato giapponese Ken il Guerriero, e che ha come obiettivo quello di prendere in giro la politica italiana. Gigi il Guerriero, il videogioco genialeIl gioco è disponibile per mobile su Google Play, e nello stesso si vestiranno i panni di Luigi Di Maio, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle nonché attuale ministro degli esteri. Questi a sua volta vestirà i panni di un novello Kenshiro con l’obiettivo di difendere la democrazia sia con l’onestà ma anche con i pugni, affrontando i “malvagi” avversari della casta. Arriva Gigi IL Guerriero, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Da oggi potrete giocare ail, un videotutto italiano il cui titolo si richiama al mitico cartone animato giapponese Ken il, e che ha come obiettivo quello di prendere in giro laitaliana.il, il videogenialeIlè disponibile per mobile su Google Play, e nello stesso si vestiranno i panni di Luigi Di Maio, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle nonché attuale ministro degli esteri. Questi a sua volta vestirà i panni di un novello Kenshiro con l’obiettivo di difendere la democrazia sia con l’onestà ma anche con i pugni, affrontando i “malvagi” avversari della casta.IL, ...

Arriva e stupisce tutti "Gigi il Guerriero", gioco satirico sulla politica nel nostro Paese Computer Magazine

