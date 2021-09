Arresto Puigdemont | il Tribunale spagnolo ha inviato la richiesta d’estradizione La difesa | “Chiediamo di rimandare la seduta a domani”

(Di venerdì 24 settembre 2021) È arrivata alla Corte d’Appello di Sassari ladelSupremorelativa all’estradizione dell’ex presidente catalano Carles, arrestato nella serata di giovedì all’aeroporto di Alghero, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare ad una serie di incontri. Dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale dell’, il giudice istruttore Pedro Llarena ha chiesto al rappresentante in Spagna di Eurojust (unità di cooperazione giudiziaria dell’Ue) di rimettere alitaliano sia il mandato di cattura emesso il 14 ottobre 2019 che le questioni pregiudiziali poste algenerale dell’Ue, specificando che il mandato di cattura “è attualmente in vigore”. Tutto mentre oggi era attesa la presenza con relative ...

Nella lettera il giudice afferma che il mandato d'è 'in vigore'. Il presidente regionale catalano chiede il rilascio diIl presidente regionale catalano, Pere Aragonès, ha ...Madrid, 24 set 15:22 - Al momento dell'dell'ex presente della Generalitat, Carles, non c'era nessun agente spagnolo ma si è trattato di un'azione...Alliance Valdôtaine «condanna senza se e senza ma» l'arresto dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont avvenuto in Sardegna, all'aeroporto di Alghero. E' quanto si legge in una nota. Il movimento ...Carles Puigdemont sarà di nuovo un uomo libero nel giro di poche ore. Dopo l’arresto di ieri notte all’aeroporto di Alghero e il trasferimento nel carcere sassarese di Bancali, il leader indipendentis ...