Arrestato in Sardegna l’ex presidente catalano Carles Puigdemont (Di venerdì 24 settembre 2021) Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont è stato Arrestato nelle scorse ore dopo essere atterrato in Sardegna: attesa l’udienza per il rilascio o per l’estradizione in Spagna. Credit: Jack Taylor/Getty Imagesl’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato Arrestato nella serata di ieri, giovedì 23 settembre, in seguito a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nazionale. Il leader indipendentista era appena atterrato all’aeroporto di Alghero, in Sardegna, l’unica città italiana di cultura catalana. Puigdemont avrebbe dovuto prendere parte a un incontro con il movimento ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il leader indipendentistaè statonelle scorse ore dopo essere atterrato in: attesa l’udienza per il rilascio o per l’estradizione in Spagna. Credit: Jack Taylor/Getty Imagesdella Catalognaè statonella serata di ieri, giovedì 23 settembre, in seguito a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nazionale. Il leader indipendentista era appena atterrato all’aeroporto di Alghero, in, l’unica città italiana di cultura catalana.avrebbe dovuto prendere parte a un incontro con il movimento ...

