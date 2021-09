Arrestato ad Alghero Carles Puigdemont | l’ex governatore che sognava l’indipendenza della Catalunya

(Di venerdì 24 settembre 2021) È statoieri sera in Sardegna, una volta sbarcato all’aeroporto di, il leader indipendentista catalanopresidenteGeneralitat di Barcellona si trovava nella città sarda per partecipare ad un festival di cultura catalana, prima di incontrare i vari leader indipendentisti sardi, nonché il presidenteRegione, Christian Solinas, e il L'articolo proviene da Inews.it.

Puigdemont è statoquesta mattina all'aeroporto di, sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale Supremo spagnolo. Avrebbe dovuto a una ...Non è la prima volta che Carles Puigdemont, 59enne ex presidente della Generalitat catalanaieri adsu mandato di cattura europeo emesso da Madrid che l'accusa di sedizione per la dichiarazione di indipendenza dell'ottobre del 2017, viene. Il 25 marzo 2018, cinque ...Sassari. Comincia alle 14 l'udienza in Corte d'appello a Sassari sull'arresto dell'ex presidente della Catalogna ieri 23 settembre ad Alghero. I giudici sassaresi una volta analizzata la documentazion ...Arrestato ad Alghero l'ex governatore della Catalogna, Carles Puigdemont. Prevista in giornata la decisione del tribunale di Sassari.