“Arrestati figlie e genero”. Laura Ziliani, svolta nel caso della ex vigilessa: nuovi gravi indizi (Di venerdì 24 settembre 2021) svolta nel caso Laura Ziliani, arrestate le due figlie. Questa mattina a Brescia e nella provincia di Bergamo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno infatti dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni, figlie di Laura Ziliani, scomparsa da Temù nella mattinata dell’8 maggio 2021, nonché del fidanzato della sorella maggiore. Le indagini, avviate dai militari della Compagnia di Breno parallelamente alle ricerche, hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021)nel, arrestate le due. Questa mattina a Brescia e nella provincia di Bergamo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla ProcuraRepubblica di Brescia, hanno infatti dato esecuzione all’ordinanza di applicazionemisuracustodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni,di, scomparsa da Temù nella mattinata dell’8 maggio 2021, nonché del fidanzatosorella maggiore. Le indagini, avviate dai militariCompagnia di Breno parallelamente alle ricerche, hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto ...

