Advertising

glooit : Arbitri; derby Roma a Guida, a S.Siro c'è Maresca leggi su Gloo - ossobuco20111 : Arbitri; derby Roma a Guida, a S.Siro c'è Maresca - LI_SoloRAYA : OCCHIO AL FISCHIETTO | Lazio-Roma, ecco chi dirigerà il derby della Capitale - LI_Palembang : OCCHIO AL FISCHIETTO | Lazio-Roma, ecco chi dirigerà il derby della Capitale - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 6^ giornata: a Guida il derby di Roma: Rese note le designazioni per la 6^… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri derby

Designati gliper la sesta giornata di campionato di serie A. Maresca è l'arbitro per Inter - Atalanta di domani, match clou della sesta giornata della Serie. Lo rende noto l'Aia. Per ildella ...E' Maresca l'arbitro designato per Inter - Atalanta di domani, match clou della sesta giornata della Serie . Lo rende noto l'Aia. Per ildella Capitale, in programma domenica alle 18 è stato scelto Guida, mentre Juventus - Sampdoria sarà diretta da Ayroldi. A Manganiello è stata invece affidata Spezia - Milan di domani al Picco (...Designati gli arbitri per la sesta giornata di campionato di serie A. Maresca è l'arbitro per Inter-Atalanta di domani, match clou della sesta giornata della Serie. Lo rende noto l'Aia. Per il derby d ...E' Maresca l'arbitro designato per Inter-Atalanta di domani, match clou della sesta giornata della Serie . Lo rende noto l'Aia. Per il derby della Capitale, in programma domenica alle 18 è stato scelt ...