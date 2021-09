Aranova | proseguono i lavori per lo svincolo sull’Aurelia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 settembre 2021) Fiumicino – “avviati da Anas lo scorso 6 settembre per il potenziamento e l’adeguamento delle rampe dellodi, sulla strada statale 1 “Aurelia” – lo comunica in una nota Anas. “Il progetto fa parte deiprevisti nell’ambito della Convenzione per gli interventi ai km 23, 25 e 28 della SS1 Aurelia e al km 15 dell’Autostrada A91 nel Comune di Fiumicino sottoscritta tra Anas, Regione Lazio e Comune di Fiumicino il 26 aprile 2016. Nello specifico, l’intervento sullodimigliora gli standard di sicurezza dell’attuale rampa di uscita al km 23,000 della SS1 “Aurelia” in direzione Civitavecchia, che presenta un immissione sulla viabilità complanare a doppio senso di circolazione. La soluzione adottata consiste nella ...