Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle maratone

FeST – Il Festival delle Serie Tv (24-25-26 settembre) giunge alla terza edizione. Dopo la versione in streaming dello scorso anno si riparte dalla Triennale di Milano con eventi, interviste, panel, proiezioni (alcune in anteprima) e talk. Quest'anno verranno assegnati anche i Serial Awards, i premi dedicati alle serie italiane. "Luna Park", Netflix. Il tema dell'edizione 2021 è il Crafting Worlds, ovvero il tentativo di «costruire mondi narrativi capaci di rappresentate il mondo che abitiamo», spiega la direttrice Marina Pierri. Più ampiamente significa costruire un mondo migliore: «i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Le serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di ...

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamento imperdibile Quiliano celebra la "Giornata dei Sentieri Liguri" con un'escursione sull'Alta Via Continua l'evento "Quiliano Natura", iniziato il 3 settembre e che proseguirà fino al 30 settembre 2021, con un appuntamento imperdibile per chi ama le escursioni. Domenica 26 settembre si terrà la 5° edizione della 'Giornata dei Sentieri Liguri'. A Quiliano alle ore 9 è previsto il ritrovo presso Piazza Caduti ...

FattiCult 2021 - Fatti di Cultura Mantova Fattidicultura sarà come sempre un appuntamento multidisciplinare che prova a ragionare su diversi ...e alle 14 alle 18 EVENTO APERTO AL PUBBLICO CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Un'esperienza imperdibile ...

Acetaie Aperte, torna l'imperdibile appuntamento dedicato all' "oro nero" ModenaToday Quiliano celebra la "Giornata dei Sentieri Liguri" con un'escursione sull'Alta Via Continua l’evento “Quiliano Natura”, iniziato il 3 settembre e che proseguirà fino al 30 settembre 2021, con un appuntamento imperdibile per chi ama le escursioni. Domenica 26 settembre si terrà la 5° ...

Festa del Torrone, l'assessore Magoni: «Un evento fondamentale per la ripresa del turismo» CREMONA - È stata presentata questa mattina l’edizione 2021 della Festa del Torrone, appuntamento imperdibile tra le vie del centro di Cremona che torna nella sua versione integrale di 9 giorni dal 13 ...

