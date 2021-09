“Approvo la Superlega!” | si schiera l’ex campione brasiliano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ronaldo Il Fenomeno ha parlato del progetto Superlega, cheattaccante di Inter e Milan approva: “Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan, Inter, City e PSG. Vogliamo vedere queste partite senza dover aspettare un quarto o una semifinale di Champions”, ha detto il presidente del Valladolid L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Approvo Superlega

TUTTO mercato WEB

Il 19 aprile scorso abbiamo poi tutti assistito alla creazione dellache prevedendo una ricca competizione nella quale avrebbero preso parte sempre le solite squadre avrebbe di fatto ...Il 19 aprile scorso abbiamo poi tutti assistito alla creazione dellache prevedendo una ricca competizione nella quale avrebbero preso parte sempre le solite squadre avrebbe di fatto ...La società bianconera, in una nota ufficiale, ha dichiarato che anche per l'esercizio 2021-2022 è prevista una significativa perdita ...Al 30 giugno 2021 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 389,2 milioni (€ 385,2 milioni al 30 giugno 2020), sostanzialmente in linea con la passata stagione. L’esercizio 2020/2021 chiude pertan ...