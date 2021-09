Approvato il decreto per evitare il caro bollette | Giulia Grillo | “Un primo passo per aiutare famiglie e imprese”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – “Fortunatamente nelle ultime ore è arrivata la notizia che il Consiglio dei Ministri haun-legge che introduce misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”. Così l’ex ministra, ricordando che “come Movimento Cinque Stelle, e grazie al lavoro di Davide Crippa, abbiamo proposto degli interventi per scongiurare questo possibile aumento”. Le nuove misure intervengono con uno stanziamento di circa 3 miliardi di euro in totale pergli effetti previsti di aumento delle: riguardano l’erogazione di fondi per il taglio degli oneri di sistema, per potenziare bonus gas e bonus energia elettrica a vantaggio delle fasce deboli e per l’abbassamento dell’Iva sui consumi di ...