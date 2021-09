Antonella Mosetti andrà al GF Vip dopo l’attacco all’ex Aldo Montano? La showgirl risponde (VIDEO) (Di venerdì 24 settembre 2021) dopo la messa in onda della puntata di lunedì scorso del GF Vip, Antonella Mosetti è intervenuta sui social per esprimere un concetto molto incisivo sul suo ex Aldo Montano. A seguito di tale intervento, in molti sul web hanno cominciato ad attaccarla. Nello specifico, la maggior parte degli utenti ha cominciato a credere che L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 settembre 2021)la messa in onda della puntata di lunedì scorso del GF Vip,è intervenuta sui social per esprimere un concetto molto incisivo sul suo ex. A seguito di tale intervento, in molti sul web hanno cominciato ad attaccarla. Nello specifico, la maggior parte degli utenti ha cominciato a credere che L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitsport : Antonella Mosetti, solo una fascia intorno al collo: nel video escono le “sorelle” - Gia_Uss90 : Antonella Mosetti con Federico F. Style ce la saremmo meritati #lavitaindiretta - elebenny98 : Io come Antonella Mosetti #GFvip - infoitsport : Antonella Mosetti, in macchina la cintura 'spacca' nel mezzo - infoitsport : Antonella Mosetti, giro in macchina con una canotta provocante: il décolleté straborda – VIDEO -