Anguissa è il miglior centrocampista della Serie A per dribbling e duelli difensivi (Di venerdì 24 settembre 2021) Frank Anguissa è la rivelazione di quest’avvio di stagione del Napoli, in modo indiscusso. Oltre che per le prestazioni in campo, anche i numeri confermano la bontà del suo rendimento in entrambe le fasi di gioco. Di seguito un estratto dell’analisi svolta dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com. A oggi, comunque, Anguissa è il centrocampista che realizza più dribbling a partita (7,05 provati e 6,09 riusciti), nonché quello che con più azioni d’attacco di successo all’attivo (6,73). A completare il quadro, l’apporto difensivo. E anche lì non si scappa: pur non brillando a livello di intercetti (3,84 a partita, in trentanove hanno fatto meglio di lui) o azioni difensive (10,57 riuscite a gara, trentatré meglio), Anguissa è ancora il miglior centrocampista ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Frankè la rivelazione di quest’avvio di stagione del Napoli, in modo indiscusso. Oltre che per le prestazioni in campo, anche i numeri confermano la bontà del suo rendimento in entrambe le fasi di gioco. Di seguito un estratto dell’analisi svolta dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com. A oggi, comunque,è ilche realizza piùa partita (7,05 provati e 6,09 riusciti), nonché quello che con più azioni d’attacco di successo all’attivo (6,73). A completare il quadro, l’apporto difensivo. E anche lì non si scappa: pur non brillando a livello di intercetti (3,84 a partita, in trentanove hanno fatto meglio di lui) o azioni difensive (10,57 riuscite a gara, trentatré meglio),è ancora il...

Advertising

sechesi : Quarta partita in maglia azzurra e i 15 milioni di riscatto per Anguissa sono già la miglior spesa che il Napoli po… - napolista : I dati sono riportati da TuttoMercatoWeb, che evidenzia il grande apporto che il centrocampista sta dando in entram… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DATO - Serie A, Anguissa miglior centrocampista per dribbling riusciti e duelli difensivi vinti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Serie A, Anguissa miglior centrocampista per dribbling riusciti e duelli difensivi vinti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Serie A, Anguissa miglior centrocampista per dribbling riusciti e duelli difensivi vinti -