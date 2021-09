Ancora guai per Messi al PSG: c’è il comunicato ufficiale (Di venerdì 24 settembre 2021) Leo Messi salterà anche la prossima sfida di campionato del Psg. Ancora problemi fisici per l’attaccante argentino Il Psg vince, convince, sogna in grande, eppure non riesce Ancora a godersi Leo Messi. L’attaccante argentino salterà anche la prossima partita di campionato dei parigini contro il Montpellier a causa della contusione ossea al ginocchio accusata domenica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 settembre 2021) Leosalterà anche la prossima sfida di campionato del Psg.problemi fisici per l’attaccante argentino Il Psg vince, convince, sogna in grande, eppure non riescea godersi Leo. L’attaccante argentino salterà anche la prossima partita di campionato dei parigini contro il Montpellier a causa della contusione ossea al ginocchio accusata domenica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

