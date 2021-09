Ancora fiamme a Roma: 2 grossi incendi alla Marcigliana e Settebagni (Di venerdì 24 settembre 2021) Terribile incendio boschivo nella riserva naturale della Marcigliana. Le fiamme sono divampate questo pomeriggio nei pressi della centrale elettrica. Sul posto sono intervenut i Vigili del Fuoco, Carabinieri e varie associazioni di Protezione Civile come la Anvvfc CAER Protezione Civile OdV, NSA Protezione Civile OdV, FUKYO OdV Protezione Civile e ROE Protezione Civile. A bruciare, anche questa volta sono stati cumuli di rifiuti e sterpaglie. Le fiamme si sono poi estese per decine e decine di metri coinvolgendo alberi e vegetazione. Quasi in contemporanea si è sviluppato un altro grosso incendio in zona Settebagni. Si tratta degli ennesimi incendi nella zona avvenuti negli ultimi mesi. Foto: Reporter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Terribileo boschivo nella riserva naturale della. Lesono divampate questo pomeriggio nei pressi della centrale elettrica. Sul posto sono intervenut i Vigili del Fuoco, Carabinieri e varie associazioni di Protezione Civile come la Anvvfc CAER Protezione Civile OdV, NSA Protezione Civile OdV, FUKYO OdV Protezione Civile e ROE Protezione Civile. A bruciare, anche questa volta sono stati cumuli di rifiuti e sterpaglie. Lesi sono poi estese per decine e decine di metri coinvolgendo alberi e vegetazione. Quasi in contemporanea si è sviluppato un altro grossoo in zona. Si tratta degli ennesiminella zona avvenuti negli ultimi mesi. Foto: Reporter ...

