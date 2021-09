Amministrative, Salvini: “Nello stesso giorno ‘chiudo’ a Roma, Milano e in Calabria” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Ho il problema dell’ultimo giorno di campagna elettorale per le Amministrative. Mi sono chiesto, dove chiudo perchè è un casino, si vota in tanti posti? Per essere democratici ho deciso di fare la mattina a Roma, di andare il pomeriggio a Milano e di andare la sera a Catanzaro e Reggio Calabria, così almeno unisco il Paese in nome della bellezza, della libertà e del lavoro ”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb da Cento, in provincia di Ferrara. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) “Ho il problema dell’ultimodi campagna elettorale per le. Mi sono chiesto, dove chiudo perchè è un casino, si vota in tanti posti? Per essere democratici ho deciso di fare la mattina a, di andare il pomeriggio ae di andare la sera a Catanzaro e Reggio, così almeno unisco il Paese in nome della bellezza, della libertà e del lavoro ”. Lo ha detto Matteoin diretta Fb da Cento, in provincia di Ferrara. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

