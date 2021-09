Amici di Maria De Filippi anticipazioni seconda puntata in onda domenica 26 settembre: ballerini in bilico (Di venerdì 24 settembre 2021) La 21esima edizione del programma ha preso il via domenica 19 settembre quando l’amatissima Maria De Filippi ha condotto la prima puntata eccezionalmente non collocata nel solito appuntamento di sabato. La famosa classe della scuola del talent sta iniziando a prendere forma con l’assegnazione dei primi banchi, riempiti dagli allievi scelti dai professori che formano il corpo dovente. Anche nella seconda puntata di stagione, che andrà in onda alle ore 14:45 di domenica 26 settembre 2021 sempre su Canale5, continuerà il casting di talentuosi ragazzi in lotta per riempire i banchi vuoti di fronte a loro. Scopri le anticipazioni della seconda ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) La 21esima edizione del programma ha preso il via19quando l’amatissimaDeha condotto la primaeccezionalmente non collocata nel solito appuntamento di sabato. La famosa classe della scuola del talent sta iniziando a prendere forma con l’assegnazione dei primi banchi, riempiti dagli allievi scelti dai professori che formano il corpo dovente. Anche nelladi stagione, che andrà inalle ore 14:45 di262021 sempre su Canale5, continuerà il casting di talentuosi ragazzi in lotta per riempire i banchi vuoti di fronte a loro. Scopri ledella...

