Amici 21 | le anticipazioni della puntata del 26 settembre 2021

Ieri, 23 settembre 2021, si è registrata la seconda puntata di Amici 2021, che andrà in onda domenica 26 settembre. Un appuntamento ricco di colpi di scena, in cui sono stati ospiti i concorrenti della scorsa edizione: Aka7even, Deddy e Sangiovanni. Presente anche Giulia Stabile, che da ballato una sua nuova coreografia. Nel corso della registrazione si sono definiti alcuni banchi in sospeso, tra i quali quello dei ballerini di latino: Nunzio e Mattia; seguiti da quello di hip pop, occupato da Mattias e Gianmarco. Sono stati occupati anche i posti ancora liberi con ben tre nuovi ingressi. Anche in questa nuova edizione la Celentano si è dimostrata più severa che mai, sospendendo la maglia di Amici ad un suo allievo, l'unico che non ha ...

