Amici 21 anticipazioni, sabato amaro per Mirko: la decisione della Celentano (Di venerdì 24 settembre 2021) La decisione di Alessandra Celentano sul ballerino Mirko ha fatto parecchio discutere in questa prima settimana dedicata alla conoscenza dei protagonisti di Amici 21. Il motivo? C'è chi pensa che la maestra abbia fatto bene a dare al ballerino la possibilità anche di studiare solo per un mese ( cosa che a quanto pare fuori ha fatto malissimo, visto che non conosce neppure il nome di un passo di danza) nella scuola di Amici. E c'è invece chi pensa che Mirko sarebbe potuto tornare più avanti, per dimostrare di meritare la maglia. A dirla tutta, dopo questa prima settimana di Mirko nella scuola, scartiamo davvero la seconda ipotesi. Mirko con le sue possibilità non avrebbe potuto fare di più fuori. Anche solo un mese con gli insegnanti di ...

