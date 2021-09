Amici 21 anticipazioni: lacrime per un allievo e incredibile ritorno! (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per la seconda puntata di Amici 21. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni riguardanti il talent show di Maria De Filippi. Manca sempre meno alla seconda puntata di Amici 21, con le registrazioni che si sono concluse da poco. Sono tantissime le sorprese e novità che verranno trasmesse il prossimo 26 settembre. Infatti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per la seconda puntata di21. Andiamo a vedere tutte leriguardanti il talent show di Maria De Filippi. Manca sempre meno alla seconda puntata di21, con le registrazioni che si sono concluse da poco. Sono tantissime le sorprese e novità che verranno trasmesse il prossimo 26 settembre. Infatti L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SilviaFranco965 : RT @marperlo1: Non sono una sangiuggiola, e si sa, però voglio dire si sa che hanno tanti fan e molti seguono Amici per Giulia? penso di sì… - SerieTvserie : Amici 21: anticipazioni su cast, insegnanti e quando inizia - PasqualeMarro : #Amici21, #anticipazioni: due nuovi ballerini nei banchi - bie_aurora_ : RT @surprenantcoeur: se stasera nelle anticipazioni non leggo che nunzio è allievo di amici mi avvio a piedi e mi incateno davanti agli stu… - Rose43652647 : RT @marperlo1: Non sono una sangiuggiola, e si sa, però voglio dire si sa che hanno tanti fan e molti seguono Amici per Giulia? penso di sì… -