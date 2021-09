Alto Calore, Dogana, Avionica e Piano di Zona: Festa fa il punto (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “La Casina del Principe sarà la casa delle mostre e alla cultura. È stato già comunicato ad Avionica che la gestione non può essere affidata a loro”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa a margine della personale del maestro Giovanni Spiniello presso la struttura di Via Francesco Tedesco. Nel suo intervento la fascia tricolore ha toccato diversi punti tra la cui la Dogana: “Nei prossimi giorni comunicheremo gli atti messi in campo dall’amministrazione per il restauro”. “Nelle scorse ore ho chiesto un colloquio di trasparenza per la questione Alto Calore – spiega Festa – E’ necessario per capire la strada da perseguire. A noi spetta il compito di salvaguardare i conti di Alto Calore, di proteggere la forza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “La Casina del Principe sarà la casa delle mostre e alla cultura. È stato già comunicato adche la gestione non può essere affidata a loro”. Così il sindaco di Avellino, Gianlucaa margine della personale del maestro Giovanni Spiniello presso la struttura di Via Francesco Tedesco. Nel suo intervento la fascia tricolore ha toccato diversi punti tra la cui la: “Nei prossimi giorni comunicheremo gli atti messi in campo dall’amministrazione per il restauro”. “Nelle scorse ore ho chiesto un colloquio di trasparenza per la questione– spiega– E’ necessario per capire la strada da perseguire. A noi spetta il compito di salvaguardare i conti di, di proteggere la forza ...

Avellino – Alto Calore, sospensione idrica Irpinia24 L’interrogazione di Ciampi (M5S): «No ad operazioni di facciata sull’Alto Calore. La Regione si assuma le proprie responsabilità» Ho depositato alla Giunta Regionale la mia interrogazione – sottoscritta anche dal collega Salvatore Aversano - sulle iniziative della Regione Campania circa uno stanziamento di 60 milioni a favore de ...

TV7 SOS, PERDITA IDRICA A SAN GIORGIO DEL SANNIO Un cittadino di San Giorgio del Sannio ha scritto alla nostra redazione di TV7 SOS per lamentare che è c’è una perdita che filtra dall’asfalto da più di una settimana in via Bosco Lucarelli. Perdita s ...

