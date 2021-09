(Di venerdì 24 settembre 2021) 'Sulla vertenzalanon ha competenza, quindi, fino a quando la trattativa tra Ita eContact non sarà chiusa definitivamente e non sarà chiaro il destino dei lavoratori ...

PalermoToday : Almaviva e il silenzio della Regione, Scavone: 'Mani legate, affronteremo le conseguenze' -

PalermoToday

Sarebbe trapelato soltanto che non più di 200 lavoratori diContact - in un primo momento ... In perfetto stile Musumeci, però, ovvero ine dietro le quinte, il governo regionale si ...'Il presidente Musumeci sta sottovalutando la vertenza, serve il massimo sforzo anche da ... riscontriamo un preoccupantedel governo regionale che può e deve fare la propria parte'. ...Depositati nuovi verbali con dichiarazioni di Giovanni Ferrante, il nuovo aspirante collaboratore di giustizia, parla con i magistrati della Dda di Palermo degli affari del clan dell’Acquasanta. Ferra ...PALERMO – È arrivata la convocazione tanto attesa: il 7 settembre si aprirà il tavolo di confronto sulla vertenza Almaviva. L’incontro riguarda i 621 lavoratori e lavoratrici, impegnati nella commessa ...