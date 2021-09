Alle Coop di Confcooperative Bergamo 1,4 milioni di euro a sostegno del welfare aziendale (Di venerdì 24 settembre 2021) Bergamo. Oltre 1,4 milioni di euro per sostenere progetti di welfare aziendale innovativi: il progetto “welfare gets to Work” promosso da ConfCooperative Bergamo e CSA Coesi è tra i vincitori di #Conciliamo, l’avviso del Dipartimento delle Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio che destina, su tutto il territorio nazionale, 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro. Non è finita, un ulteriore riconoscimento conferma il valore della proposta delle Coop bergamasche. Nell’ambito del welfare Index PMI di Generali, il rating annuale che vede coinvolte più di 6.000 imprese sul territorio italiano, la Cooperativa bergamasca Il Pugno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021). Oltre 1,4diper sostenere progetti diinnovativi: il progetto “gets to Work” promosso da Conferativee CSA Coesi è tra i vincitori di #Conciliamo, l’avviso del Dipartimento delle Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio che destina, su tutto il territorio nazionale, 74diper progetti di conciliazione famiglia-lavoro. Non è finita, un ulteriore riconoscimento conferma il valore della proposta dellebergamasche. Nell’ambito delIndex PMI di Generali, il rating annuale che vede coinvolte più di 6.000 imprese sul territorio italiano, laerativa bergamasca Il Pugno ...

