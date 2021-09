Allarme badanti, colf e baby sitter: fino a 1 milione sono senza vaccino e senza Green Pass (Di venerdì 24 settembre 2021) Potrebbero essere un milione. Si tratta dei lavoratori domestici non vaccinati contro il Covid, e dunque senza Green Pass, impiegati presso le famiglie italiane. A lanciare l’Allarme sono le associazioni dei datori di lavoro domestico, le stesse che nei mesi scorsi avevano chiesto al Governo di intervenire, prima per facilitare l’accesso alla vaccinazione di badanti, colf e baby sitter, e poi per introdurre anche per loro l’obbligo del Pass sulla falsariga di quanto previsto per operatori sanitari e delle Rsa. Ora l’auspicio è realtà, ma le vaccinazioni languono. Per l’associazione datoriale Domina i lavoratori domestici non ancora vaccinati sono circa 600 mila, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Potrebbero essere un. Si tratta dei lavoratori domestici non vaccinati contro il Covid, e dunque, impiegati presso le famiglie italiane. A lanciare l’le associazioni dei datori di lavoro domestico, le stesse che nei mesi scorsi avevano chiesto al Governo di intervenire, prima per facilitare l’accesso alla vaccinazione di, e poi per introdurre anche per loro l’obbligo delsulla falsariga di quanto previsto per operatori sanitari e delle Rsa. Ora l’auspicio è realtà, ma le vaccinazioni languono. Per l’associazione datoriale Domina i lavoratori domestici non ancora vaccinaticirca 600 mila, ...

