Alla Cardi Gallery di Milano la “buona fotografia” di Irving Penn. Fu a Napoli nel ’43 con le truppe Usa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 settembre 2021) di Fiorella Franchini Torna in Italianato da una famiglia di emigrati ebrei e russi, nell’America del 1917, e considerato uno dei maggiori fotografi del Novecento. Divenuto assistente di Alexander Liberman, art director della rivista Vogue, uno dei suoi primi incarichi lo condusse a, dove sbarcò con leAlleate durante l’avanzata americana, occupandosi di guidare un’ambulanza e di fotografare. Al legame speciale dell’artista con l’Italia è interamente dedicato il primo piano delladiche, dal 9 settembre al 22 dicembre 2021, ospita un’interessante mostra dell’artista statunitense. Per oltre sessant’anni,ha scattato più di 150 copertine per Vogue, coltivando al contempo una pratica artistica ...