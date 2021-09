Alitalia, protesta dei lavoratori a Fiumicino: traffico bloccato (Di venerdì 24 settembre 2021) Mattinata di tensione all'aeroporto di Fiumicino per la protesta dei lavoratori Alitalia. Un corteo di circa duemila addetti al trasporto aereo nel tentativo di forzare un blocco delle forze dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Mattinata di tensione all'aeroporto diper ladei. Un corteo di circa duemila addetti al trasporto aereo nel tentativo di forzare un blocco delle forze dell'...

