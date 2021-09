Alitalia: manifestazione lavoratori bloccata l’Autostrada per Fiumicino (Di venerdì 24 settembre 2021) Al centro della protesta indetta dai sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, Cub e Usb, diversi nodi da sciogliere nel comparto, tra cui la questione dei licenziamenti di Alitalia-Air Italy-Ernest-Norwegian L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 settembre 2021) Al centro della protesta indetta dai sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, Cub e Usb, diversi nodi da sciogliere nel comparto, tra cui la questione dei licenziamenti di-Air Italy-Ernest-Norwegian L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La polizia dev… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La polizia dev… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La polizia dev… - infoitinterno : Aeroporto di Fiumicino, alla manifestazione di Alitalia scontri tra polizia e manifestanti: 4 agenti feriti -