Alitalia, manifestanti bloccano autostrada Roma-Fiumicino: traffico in tilt (Di venerdì 24 settembre 2021) traffico in tilt a Fiumicino, dove stanno manifestando i lavoratori di Alitalia che hanno bloccato le strade adiacenti all'autostrada Roma- Fiumicino. In questo modo di fatto hanno ostacolato la circolazione da e per l'aeroporto di Roma Fiumicino. A quanto appreso ieri, i sindacati e Alitalia saranno convocati il prossimo venerdì primo ottobre dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, con gli altri ministri che seguono il dossier, per affrontare il tema ammortizzatori sociali. L'articolo proviene da Italia Sera.

