Alitalia-Ita | scoppia la rabbia dei lavoratori per il «metodo Fca»

Nel giorno dello sciopero nazionale del trasporto aereo, scoppia la rabbia dei quasi 8 mila esuberi Alitalia, intrappolati nel decollo «modello Fca» della nuova compagnia Ita. Mentre in media il 90% dei lavoratori aderisce allo sciopero in tutti gli scali – con i conseguenti disagi per i viaggiatori – a Fiumicino la protesta porta all'occupazione degli accessi all'aeroporto, con ripercussioni sulla autostrada Roma-Fiumicino. Momenti di tensione verso le 12 e 30 fra la testa del corteo e le forze dell'ordine, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

