Alitalia, il 27 sarà pagato solo il 50% dello stipendio (Di venerdì 24 settembre 2021) Alitalia in amministrazione straordinaria ha comunicato che il 27 sarà pagato solo il 50% dello stipendio di settembre, mentre il resto sarà accreditato in data da stabilire. Lo si apprende da fonti sindacali. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 settembre 2021)in amministrazione straordinaria ha comunicato che il 27il 50%di settembre, mentre il restoaccreditato in data da stabilire. Lo si apprende da fonti sindacali.

