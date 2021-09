Alitalia, i lavoratori bloccano Fiumicino. Tutti i partiti chiedono l'intervento di Draghi (Di venerdì 24 settembre 2021) Sale la tensione intorno alla questione Alitalia. Il futuro della compagnia aerea è ora nelle mani del presidente del consiglio Mario Draghi, criticato dai partiti di maggioranza per “non essere intervenuto nella delicata vicenda” con un impegno preciso “a tutela dei tanti posti di lavoro che rischiano di andare perduti”, come si legge in una nota delle deputate e deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti. “Tutti i partiti di maggioranza avevano chiesto al Governo che intervenisse - continuano - nella vicenda Alitalia-Ita e che si riaprissero le trattative tra azienda e sindacati allo scopo di definire un nuovo contratto collettivo di lavoro per l’intero settore del trasporto aereo. Dobbiamo accompagnare questo difficile passaggio salvaguardando i livelli occupazionali ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Sale la tensione intorno alla questione. Il futuro della compagnia aerea è ora nelle mani del presidente del consiglio Mario, criticato daidi maggioranza per “non essere intervenuto nella delicata vicenda” con un impegno preciso “a tutela dei tanti posti di lavoro che rischiano di andare perduti”, come si legge in una nota delle deputate e deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti. “di maggioranza avevano chiesto al Governo che intervenisse - continuano - nella vicenda-Ita e che si riaprissero le trattative tra azienda e sindacati allo scopo di definire un nuovo contratto collettivo di lavoro per l’intero settore del trasporto aereo. Dobbiamo accompagnare questo difficile passaggio salvaguardando i livelli occupazionali ...

