Alitalia: corteo, sit - in e presidio a Linate e Malpensa (Di venerdì 24 settembre 2021) Manifestazioni sindacali si sono svolte questa mattina, dalle 10 alle 13, davanti agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa nell'ambito dello sciopero nazionale del comparto aereo a cui hanno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 24 settembre 2021) Manifestazioni sindacali si sono svolte questa mattina, dalle 10 alle 13, davanti agli aeroporti milanesi dinell'ambito dello sciopero nazionale del comparto aereo a cui hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - TgLa7 : #Alitalia: manifestanti bloccano autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione scalo.Polizia devia corteo - Faido1Alessio : Alitalia: corteo, sit-in e presidio a Linate e Malpensa - padovesi58a : Alitalia: corteo, sit-in e presidio a Linate e Malpensa - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La polizia dev… -