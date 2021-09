Alitalia | continua la protesta | manifestanti bloccano autostrada Roma-Fiumicino

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Non si ferma ladei lavoratoriche hanno bloccato il tratto finale dell’al termine della manifestazione di questa mattina all’aeroporto di 4 ore (dalle 10 alle 14), organizzata a seguito della rottura nei giorni scorsi della trattativa con Ita sul contratto e sulla Cigs, in concomitanza con lo sciopero nazionale di 24 ore del Trasporto Aereo. Isi sono dati appuntamento nelle adiacenze del Terminal 3, nella zona delle partenze, controllati dalle forze dell’ordine. Al centro dellaindetta dai sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, Cub e Usb, diversi nodi da sciogliere nel comparto, tra cui la questione dei licenziamenti di-Air ...

... Fit - Cisl, Uiltrasporti e Ugl, Cub e Usb, diversi nodi da sciogliere nel comparto, tra cui la questione dei licenziamenti di- Air Italy - Ernest - Norwegian; la richiesta di una tavolo di ...... Fit - Cisl e Uiltrasporti, spiegando che la mobilitazionead oltranza fino a quando non ... la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti; la vertenza/Ita, che coinvolge circa ...(Teleborsa) - Non si ferma la protesta dei lavoratori Alitalia che hanno bloccato il tratto finale dell'autostrada Roma-Fiumicino al termine della manifestazione di questa mattina all'aeroporto di 4..Confidiamo che il Governo saprà vigilare al meglio su questa prima fase di contrattazione e scongiurare possibili fughe in avanti a danno dei dipendenti.