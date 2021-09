Alessandri | viabilità | intesa tra Regione Lazio e Fiumicino per nuove opere

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – La Giunta regionale delha approvato oggi lo schema di “Protocollo ditrae Comune diper la realizzazione del nuovo accesso al sedime aeroportuale perdidi collegamento degli svincoli autostradali sulla Roma-Civitavecchia A12 e sulla RomaA91. I lavori saranno affidati alla società regionale ASTRAL per un importo complessivo di 150mila euro. “Grazie a questo protocollo d’saranno realizzate importantiin un quadrante del comune dicon una rilevante densità di traffico, vista la vicinanza con l’aeroporto. In quest’area sono da considerarsi prioritarie l’apertura dello svincolo sulla A12, la realizzazione della rotatoria su via ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandri viabilità

RomaDailyNews

I finanziamenti " ha dichiarato l'assessore" interesseranno opere di, sicurezza stradale e decoro urbano. Sottolineo l'importanza del lavoro portato avanti in questi anni in ...I finanziamenti - ha dichiarato- interesseranno opere di, sicurezza stradale e decoro urbano. Sottolineo l'importanza del lavoro portato avanti in questi anni in perfetta ...