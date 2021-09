(Di venerdì 24 settembre 2021) Può volerci una vita per sentirsi parte di una famiglia. O un attimo, come nel caso di, lo stilista che dal maggio scorso è diventato direttore creativo di. Braccio destro e allievo di Angelaper oltre vent’anni,ha raccolto le redini del brand di Sumirago e oggi è pronto a presentare a Milano la sua prima collezione. “Cosa mi distingue dai? Forse sono meno esuberante, più intimo su certi aspetti – confida lo stilista all’Adnkronos -. Voglio far capire la preziosità di quello che si fa. Cerco leggerezza, freschezza, ho voluto rileggere l’heritage di, gli arazzi, i patchwork che faceva Ottavio, che prima approcciavamo in maniera ortodossa. Ora sono volutamente femminili, preziosi, come fossero ...

Advertising

fisco24_info : Alberto Caliri: 'La mia nuova Missoni, leggera e preziosa': Può volerci una vita per sentirsi parte di una famiglia… - italiaserait : Alberto Caliri: “La mia nuova Missoni, leggera e preziosa” - IlBlogdiAndy : RT @Corriere: Milano Fashion Week: Missoni, debutto di Alberto Caliri, nuovo direttore creativo - Corriere : Milano Fashion Week: Missoni, debutto di Alberto Caliri, nuovo direttore creativo - Corriere : Milano Fashion Week: Missoni, debutto di Alberto Caliri, nuovo direttore creativo -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Caliri

... che non ha paura di mettere in mostra il corpo indossando costumi preziosi che si insinuano nei look come un intimo da sfoggiare, quella portata in passerella daper la sua prima ...Può volerci una vita per sentirsi parte di una famiglia. O un attimo, come nel caso di, lo stilista che dal maggio scorso è diventato direttore creativo di Missoni. Braccio destro e allievo di Angela Missoni per oltre vent'anni,ha raccolto le redini del brand di ...Il nuovo direttore creativo guarda alla scena dei tardi anni '90, immaginando una ragazza che passa con disinvoltura dalla riunione in ufficio all'aperitivo in spiaggia.Può volerci una vita per sentirsi parte di una famiglia. O un attimo, come nel caso di Alberto Caliri, lo stilista che dal maggio scorso è diventato direttore creativo di Missoni. Braccio destro e all ...