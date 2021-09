Alberghi, B&B, agenzie turistiche: fino a 200mila euro a fondo perduto (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nuovi contributi a fondo perduto per le imprese turistiche della Regione Campania. Il contributo a fondo perduto ottenibile è pari al 60% dell’investimento realizzato, entro un massimale di 200 mila euro. L’esperto Giuseppe Arleo, coordinatore dell’Osservatorio Next Generation del think tank Competere.eu, spiega: “Si tratta di un importante incentivo diretto alle imprese di un comparto duramente colpito dalle restrizioni originate dal Covid 19. Un sostegno sicuramente utile e positivo, finalizzato a adeguare l’offerta turistica anche alla luce delle nuove esigenze poste dalla pandemia”. Sui siti della Regione Campania e dell’Agenzia Campania Turismo, è aperta la piattaforma ed è disponibile la modulistica per la compilazione delle domande di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nuovi contributi aper le impresedella Regione Campania. Il contributo aottenibile è pari al 60% dell’investimento realizzato, entro un massimale di 200 mila. L’esperto Giuseppe Arleo, coordinatore dell’Osservatorio Next Generation del think tank Competere.eu, spiega: “Si tratta di un importante incentivo diretto alle imprese di un comparto duramente colpito dalle restrizioni originate dal Covid 19. Un sostegno sicuramente utile e positivo, finalizzato a adeguare l’offerta turistica anche alla luce delle nuove esigenze poste dalla pandemia”. Sui siti della Regione Campania e dell’Agenzia Campania Turismo, è aperta la piattaforma ed è disponibile la modulistica per la compilazione delle domande di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Alberghi, B&B, #Agenzie #Turistiche: fino a 200mila euro a fondo perduto ** - RomaTutti : RT @ticandido_: Secondo un rapporto del Comune di Roma nel 2019 a Roma sono passati 19milioni di turisti e c'erano 1000 alberghi e 11mila t… - Comune_Rieti : Servizi turistici, oggi giornata di formazione in Comune. Il 30 settembre webinar per titolari alberghi,B&B,affitta… - chrdioc : Servizi turistici, giornata di formazione in Comune. Il 30 settembre webinar per titolari di alberghi, B&B, affitta… - Rietilife : Servizi turistici, giornata di formazione in Comune. Il 30 settembre webinar per titolari di alberghi, B&B, affitta… -