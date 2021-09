Alaves-Atletico Madrid (Liga, sabato H 14.00): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros impegnati a Mendizorroza (Di venerdì 24 settembre 2021) In un momento di difficoltà, in una situazione di svantaggio, molto spesso è il guizzo del campione a cambiare le cose: al Coliseum è emersa prepotentemente la figura di Luis Suarez, che con due gol da bomber di razza, ha consegnato tre punti al suo Atletico Madrid. Grazie alla soffertissima vittoria col Geta, i Colchoneros InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 settembre 2021) In un momento di difficoltà, in una situazione di svantaggio, molto spesso è il guizzo del campione a cambiare le cose: al Coliseum è emersa prepotentemente la figura di Luis Suarez, che con due gol da bomber di razza, ha consegnato tre punti al suo. Grazie alla soffertissima vittoria col Geta, iInfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CGeorgeGamble : ?? Games of Interest for Cards ?? ???? Spezia Vs. Juventus ???? ??G. Aureliano ???? Espanyol Vs. Deportivo Alaves ???? ?? M… -