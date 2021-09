Al via lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro previsto dal Dl Sostegni. Dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per l’annullamento. Vale per i debiti fino al 2010 (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Agenzia delle Entrate ha comunicato (qui la pagina dedicata) le regole dello stralcio dei debiti fino a 5mila euro previsto dal decreto Sostegni (leggi l’articolo). Con la circolare pubblicata oggi vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. In particolare, il 31 ottobre saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Agenziaha comunicato (qui la pagina dedicata) le regole dellodeidal decreto(leggi l’articolo). Con la circolare pubblicata oggi vengono forniti chiarimenti suiche possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. In particolare, il 31 ottobre saranno stralciati in automatico tutti iche, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre. Il limite di ...

