Al Senato Ignazio La Russa presiede i lavori sul Green pass senza mascherina e leggendo la Gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport potrebbe reclutarlo come testimonial. E in effetti Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato, non delude mai: anche il 15 settembre, mentre i colleghi si accapigliavano sul Green pass, si è presentato in aula con la mazzetta dei giornali sotto il braccio e ha compulsato la "rosea" (nella foto) proprio mentre, dal banco della presidenza, conduceva i lavori con tanto di mascherina calata sotto il mento. Ormai è un rito. Telefonino acceso e quotidiani immancabili (oltre alla Gazzetta e al Corriere della Sera è stato talvolta avvistato anche con Il Giornale), La Russa dà la parola ai colleghi e poi concentra la sua attenzione sulla carta stampata.

