Al Bano e Romina Power di nuovo nonni | è nata la figlia di Cristel Carrisi

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 settembre 2021) Alsono diventati didella celebre coppia, ha dato alla luce la sua terzogenita. L’annuncio è stato dato in diretta tv dal cantante di Cellino San Marco che non ha nascosto la sua grande emozione per l’arrivo della piccola. La neo, che è stata chiamata Rio Ines, è la terzadie del marito Davor Luksic. Un amore coronato dalle nozze nel 2016 e dal trasferimento in Croazia dove vive l’imprenditore. Nonostante l’annuncio di Ale Davor non hanno condiviso foto o messaggi su Instagram. La coppia ha sempre voluto proteggere al massimo la propria privacy, ...