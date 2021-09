Al Bano di nuovo nonno | è nata la figlia di Cristel Carrisi

(Di venerdì 24 settembre 2021) Al, per la terza volta: èladi suaha dato alla luce una splendida bimba che perAlè la terza nipote. La bimba si chiama Rio Ines, questo il particolare nome scelto per la piccola, la terzogenita die del compagno Davor Luksic. I due sono legati dal 2016. La notizia della nascita della piccola Rio Ines è stata comunicata direttamente daAlin diretta televisiva, durante la presentazione del cast ufficiale della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle. Alsarà infatti tra i ballerini scelti da Milly Carlucci per la prossima edizione del programma, ...

Al Bano ha rivelato il nome del terzo figlio avuto da Cristel Carrisi. Andiamo a scoprire cosa ha scelto la terzogenita del cantante.